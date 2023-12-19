Жуткая мистика: за два дня смерти "Пухляшу" Красилову подарили гроб

Жуткая мистика: за два дня смерти "Пухляшу" Красилову подарили гроб
Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру
Танцора и шоумена Дмитрия "Пухляша "Красилова, известного по шоу "Танцы на ТНТ" и клипам Little Big нашли мертвым. В 29 лет у него случился сердечный приступ. Одной из последних его видела Алена Кравец.

Дмитрий Красилов вел активную светскую жизнь. Так 6 декабря он появился на съемках шоу "Звезды хайпа", которое проводило Русское Радио и телеканал Ru.TV. 10 декабря пришел на музыкальную премию "Золотой граммофон" в качестве приглашенного гостя. 17 декабря был на премьере фильма "Новогодний ол инклюзив" в кинотеатре "Октябрь" и чувствовал себя отлично.

А за два дня до смерти он оказался еще на одном мероприятии, где его увидела актриса и певица Алена Кравец. И сегодня случившееся там она считает жуткой мистикой. Причем сам Пухляш порой говорил: "Знаю, что долго не проживу", но никто не хотел верить, что его слова окажутся пророческими...

"На этом мероприятии были эзотерики, – рассказала Алена. – А в конце вечера всем VIP-гостям раздавали весьма странные подарки. Это была черная коробка, которую я интуитивно открывать не стала, своим шестым чувством ощущая, что там может быть что-то опасное, и подала ее своей помощнице. А та посмотрела и оказалось, что внутри лежала шкатулка в виде... открытого гроба, наполненного благовониями". 

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Кравец с содроганием все это вспоминает. "Я считает, что беду просто накликали таким образом", – заявила она "Утро.ру".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что через несколько дней всегда веселый и жизнерадостный 29-летний Дмитрий Красилов, который взял тот злосчастный подарок домой, сам окажется в гробу. Вот такое жуткое стечение обстоятельств... 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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