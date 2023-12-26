Бросила все и ушла в монастырь: как живет ставшая инокиней актриса Ольга Гобзева

У нее было все - главные роли в кино, большие гонорары, поклонники. Но она оставила мирские искушения и ушла в монастырь. Корреспондент "Утро.ру" встретился с инокиней Ольгой, бывшей когда-то знаменитой актрисой Ольгой Гобзевой

Ольга Фроловна родилась в глубоко верующей семье. Более двадцати лет она работала в Театре киноактера, снялась в четырех десятках фильмах. Самые известные ее роли – Ася в картине "Портрет жены художника", журналистка в "Крыльях", поэтесса в фильме "Однажды 20 лет спустя".

Но в 1991 году по совету своего духовного отца она вдруг ушла в монастырь. Сначала согласилась пожить там во время Великого поста, но в итоге решила круто изменить свою жизнь. Спустя год на экраны вышла ее последняя киноработа – фильм Артур Войтецкого с символичным названием "Господи, прости нас, грешных". А за несколько дней до 50-летия в Свято-Введенском женском монастыре бывшая теперь актриса приняла монашеский постриг под именем Ольги.

Матушка стала подвижницей, курировала женские благотворительные организации, проповедовала во славу Господа. И в уходящем году за свои богоугодные дела была награждена Патриархом Кириллом орденом равноапостольной княгини Ольги III степени.

Продюсер и организатор множества театральных и кинофорумов Сергей Новожилов приглашал ее на фестиваль театр и кино "Амурская осень". А только что матушка стала гостьей традиционного предновогоднего вечер, который проходил в Арт-кафе театра имени Вахтангова.

"Наверное, мне надо было сказать, что я ушла в монахини, что артисты – это совсем другое, не мое, – говорит инокиня Ольга. – Но оказалось, что это тоже мое. Соединилось несоединимое. Находясь на "Амурской осени" я, оставаясь монахиней, поняла, что люблю всех артистов. Люблю, может быть, даже сильнее, чем прежде".

Но матушку огорчает царящая вокруг озлобленность и жестокость. "Особенно печально, когда я вижу это у тех людей, которые, казалось бы, должны нести миру свет и добро", – вздыхает инокиня Ольга.