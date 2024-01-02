Почему жена отправила Меньшова доживать последние дни в хосписе

Почему жена отправила Меньшова доживать последние дни в хосписе
Евгений Меньшов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущий боролся с тяжелым недугом

Евгений Меньшов скончался 19 мая 2015 года. Так получилось, что последние дни своей жизни артист провел в хосписе, в который он попал по инициативе супруги.

Бывший ведущий "Песни года" был трижды женат. Первой супругой Меньшова стала актриса Наталия Селиверстова. Пара прожила в браке около 18 лет.

Второй избранницей Евгения Александровича была артистка Лариса Борушко. Она подарила мужу сына Александра. Телеведущий и актриса были по-настоящему счастливы, однако судьба сыграла с ними злую шутку. Врачи диагностировали у Борушко рак. Супруги до последнего боролись со страшным недугом, но болезнь оказалась сильнее. В 2006 году Ларисы Евгеньевны не стало.

Смерть любимой жены сильно подкосила Меньшова. Он впал в депрессию и замкнулся в себе. Ухудшал ситуацию и его уход из "Песни года". Дело в том, что новое руководство передачи решило кардинально изменить правила. Телеведущий не смог смириться с нововведениями и объявил об увольнении.

Примечательно, что еще при жизни Борушко у самого артиста обнаружили онкологию. Казалось, что мир для Меньшова рухнул. Однако справиться с трагедией ему помогла третья супруга Ольга Грозная.

Практически на восемь лет Евгений Александрович забыл о страшной болезни. Но в какой-то момент произошел рецидив. Когда Грозная поняла, что рак стремительно развивается, она решила отправить мужа в хоспис. Это было необходимо для того, чтобы артист находился под постоянным присмотром врачей.

Смерть настигла Меньшова как раз в московском хосписе. Таким образом, последние дни своей жизни телеведущий провел в стенах больницы. 

Источник: Утро.ру

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