"Мне стало не по себе": Кучера сильно разочаровался в Ивлеевой после скандала

Ведущий разочаровался в коллеге

Оскар Кучера проехался по Анастасии Ивлеевой за скандал с "голой вечеринкой", обсуждать которую российские общественники продолжают вдоль и поперек.

Работа Анастасии в "Орле и Решке" Кучере понравилась – тем сильнее было удивление ведущего, увидевшего коллегу в таком скандальном мероприятии. Ныне Оскар считает свою коллегу "недалекой", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Мне стало по себе от недалекости человека, который ведет за собой толпу", – признался актер.

Кстати, к самой Анастасии Оскар претензий не имеет – даже уважительно высказывается о ее труде, благодаря которому блогерша "делает себя сама"