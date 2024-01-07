"Мне стало не по себе": Кучера сильно разочаровался в Ивлеевой после скандала

"Мне стало не по себе": Кучера сильно разочаровался в Ивлеевой после скандала
Оскар Кучера. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Ведущий разочаровался в коллеге

Оскар Кучера проехался по Анастасии Ивлеевой за скандал с "голой вечеринкой", обсуждать которую российские общественники продолжают вдоль и поперек.

Работа Анастасии в "Орле и Решке" Кучере понравилась – тем сильнее было удивление ведущего, увидевшего коллегу в таком скандальном мероприятии. Ныне Оскар считает свою коллегу "недалекой", передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

"Мне стало по себе от недалекости человека, который ведет за собой толпу", – признался актер.

Кстати, к самой Анастасии Оскар претензий не имеет – даже уважительно высказывается о ее труде, благодаря которому блогерша "делает себя сама"

Источник: RUTUBE ✓ Надежный источник

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