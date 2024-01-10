Продюсерскую компанию Расторгуева могут засудить на 2 млрд рублей

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У певца-патриота Николая Расторгуева появились серьезные финансовые проблемы – в суд подала фирма, специализирующаяся на строительстве и аренде недвижимости, которая требуют с ООО лидера "Любэ" аж 2,1 млрд рублей. Иск подали представители компании "Перфект консалтинг", ей должна ответить "Продюсерской компании Николая Расторгуева".
Компания-истец названием оказывает услуги в сфере строительства. Заявление было подано еще в конце прошлого года. Предмет иска не указывается. Однако известно, что истец является владельцем одного из бизнес-центров.
Продюсерская компания Расторгуева занимается производством кино – на ее счету такие картины, как "72 часа", "Людиновские орлята", а также полнометражка "Без воинского звания", где главную роль сыграл сам Николай.
Иные подробности в деле отсутствуют. Расторгуев не давал никаких комментариев.
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