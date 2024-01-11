Получал по 12 млн в год: кому достанется наследство умершего вдовцом Соломина

Актер был очень богат

6 ноября 2023 года Юрий Соломин перенес инсульт в легкой форме. Актер находился в больнице, в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивалось как стабильное, но новогодние праздники он провел в лечебном заведении. 9 января Юрий Мефодьевич был выписан, а уже через два дня сердце 88-летнего актера остановилось...

Сейчас из Лондона в Москву надо прилетать его единственной дочери – 58-летней пианистке Дарье Соломиной. Она-то и станет полноправной наследницей актера. Его жена актриса Ольга Андрианова умерла еще в 2019-м. И с тех пор худрук Малого театра остановился вдовцом.

Он оставил очень хорошее состояние. В начале жизни в Москве рожденный в Чите Юрий Соломин получил комнату на Арбате в коммуналке. А потом ему выделили отдельную квартиру в районе Бескудниково, откуда он по полтора часа добирался до театра на перекладных. И лишь после "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, получившего "Оскар", Соломина с семьей переселили в дом, расположенный в нескольких сотнях метров от Малого. Квартиры здесь стоят десятки миллионов рублей!

Была у него и дача в подмосковной Валентиновке. Он там жил почти четыре десятилетия. Очевидцы так описывали быт актера:

"Надевает затрапезный треух, кирзачи и бродит по своему участку в окружении своры приблудных собак, его не узнать".

Имелись у Соломина и солидные финансовые накопления. В месяц он получал на посту худрука театра примерно 650 тысяч рублей. А всего за 2021 год он задекларировал в налоговой инспекции доход в 12 879 307 рублей и недвижимое имущество площадью 2 497 квадратных метра.