Получал по 12 млн в год: кому достанется наследство умершего вдовцом Соломина

Получал по 12 млн в год: кому достанется наследство умершего вдовцом Соломина
Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер был очень богат

6 ноября 2023 года Юрий Соломин перенес инсульт в легкой форме. Актер находился в больнице, в палате интенсивной терапии. Его состояние оценивалось как стабильное, но новогодние праздники он провел в лечебном заведении. 9 января Юрий Мефодьевич был выписан, а уже через два дня сердце 88-летнего актера остановилось...

Сейчас из Лондона в Москву надо прилетать его единственной дочери – 58-летней пианистке Дарье Соломиной. Она-то и станет полноправной наследницей актера. Его жена актриса Ольга Андрианова умерла еще в 2019-м. И с тех пор худрук Малого театра остановился вдовцом.

Он оставил очень хорошее состояние. В начале жизни в Москве рожденный в Чите Юрий Соломин получил комнату на Арбате в коммуналке. А потом ему выделили отдельную квартиру в районе Бескудниково, откуда он по полтора часа добирался до театра на перекладных. И лишь после "Дерсу Узала" Акиры Куросавы, получившего "Оскар", Соломина с семьей переселили в дом, расположенный в нескольких сотнях метров от Малого. Квартиры здесь стоят десятки миллионов рублей!

Была у него и дача в подмосковной Валентиновке. Он там жил почти четыре десятилетия. Очевидцы так описывали быт актера:

"Надевает затрапезный треух, кирзачи и бродит по своему участку в окружении своры приблудных собак, его не узнать".

Имелись у Соломина и солидные финансовые накопления. В месяц он получал на посту худрука театра примерно 650 тысяч рублей. А всего за  2021 год он задекларировал в налоговой инспекции доход в 12 879 307 рублей и недвижимое имущество площадью 2 497 квадратных метра. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник

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