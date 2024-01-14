"Занимаются черт знает чем": почему Корнелюк объявил бойкот "Песне года"

Артист негодует из-за коллег на сцене

Игорь Корнелюк блистал на сцене до "нулевых". В 80-е и 90-е мало кто мог представить его не на сцене "Песни года". Публика до сих пор сходит с ума от легендарных "Дождей", "Клево" и "Билета на балет" – эти выступления вошли в историю. А в последний раз он появился еще в 2003-м – двадцать лет назад, когда страна обсуждала сериал "Бандитский Петербург". Тот самый саундтрек, "Город, которого нет", вновь заставил зрителей говорить о Корнелюке, который уже был не так популярен.

Сам исполнитель теперь скептически относится к "Песне года". Как говорит сам, "не играет в эти игры". Подобные мероприятия выпали из зоны интереса эстрадного певца, который уже давно всем все доказал. Не рвется на такие площадки и не подает соответствующих заявок.

Да и с Игорем Крутым, который является бессменным продюсером фестиваля, Корнелюк не контактирует. А ведь когда-то они плотно общались – в восьмидесятые годы.

Никакой обиды на Крутого у Корнелюка нет. Просто считает "Песню года" совершенно бессмысленным мероприятием. Исполнителю хита "Дожди" интереснее сочинять музыку для кинематографа и театра. Песни теперь в прошлом.

А в интервью для "Абзаца" Корнелюк жестко раскритиковал звезд, которым важнее эпатаж, а не творчество. Ныне музыкантов интересует только форма – о содержании никто не думает. Перья и вырвиглазная одежда – апогей современной сцены. Все вдруг стали мнить себя величайшими.

"Все занимаются черт знает чем, а о творчестве не думают! – выпалил Корнелюк.