Почему Фадеев решил отобрать у Ионовой псевдоним "Глюк’oZa"

Юрист рассказал, что заставило продюсера вернуть свое творение

Наталья Ионова, она же Глюкоза, оказалась в числе участников "голой вечеринке". Мероприятие стало для нее причиной многих проблем: разрывом рекламных контрактов и отменой выступлений. А позднее и Максим Фадеев пригрозил лишить ее псевдонима.

Фадеев напомнил, что создавал проект "Глюк’oZa" для юных поколений. Поэтому готов возобновить его – увы, уже без Натальи, которая может вызвать негативный ассоциативный ряд и навредить концепции музыкального проекта. Под псевдонимом "Глюк’oZa" с Натальей он выпустил два альбома. Все прочие песни – эксплуатация певицей творения Фадеева.

Адвокат Александр Бенхин считает, что Ионова может спасти положение, если заплатит Максиму за этот бренд. Конечно, отступные будут немалые. Либо менять псевдоним и выступать уже "с нуля". Наверняка, считает юрист, Наталья выберет второй вариант. На сцене она уже состоялась как артист, внутренней уверенности у нее вполне хватит.

Кстати, согласие Фадеева будет определяться тем, кто к нему явится с таким предложением. У Натальи тоже все непросто – денег у нее довольно много. После "голой вечеринки" певицу не слишком отменяют, наравне с остальными. Пострадала она минимально, хотя также мелькала на фото. А Максим Фадеев в шоу-бизнесе – человек договороспособный.

"Фадеев мог просто воспользоваться моментом. Он может заменить артистку. Найдет молоденькую блондинку, она будет давать концерты и приносить прибыль", – предположил эксперт.

В RT ранее называли сумму задолженности Анастасии Ивлеевой, устроившей "голую вечеринку", перед ФНС.