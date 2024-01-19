Труп в ванной отеля: умер заслуженный артист России

Труп в ванной отеля: умер заслуженный артист России
Фото: www.unsplash.com
Тело пролежало в номере целые сутки

Страшная трагедия произошла в российской столице. Там скоропостижно скончался заслуженный артист России. Музыканту было всего 46 лет. Труп фаготиста Михаила Шиленкова целые сутки пролежал в московском отеле.

Ужасающая история развернулась в самом центре Москвы. Музыкант блестяще отработал на репетиции перед предстоящим концертом, однако, когда возвращался в гостиницу, почувствовал себя очень плохо. Мужчине хватило сил вернуться в номер, где он спустя некоторое время скончался.

Известно, что тело заслуженного артиста России обнаружили в ванной комнате. Там он пролежал около суток. Родные и коллеги в шоке от случившегося, однако сотрудники гостиницы лишь разводят руками. Предугадать такое трагическое событие они никак не могли.

По имеющейся информации, Шиленков мог скончаться из-за острой сердечной недостаточности. 46-летний мужчина страдал от избыточного веса и периодически жаловался на здоровье. Для родных и коллег смерть звезды стала тяжелым ударом. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, накануне стало известно о смерти заслуженного артиста России Александра Вонтова.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

"Не интересует": Резник отказался от "Песни года" без вырезанных Киркорова и Лолиты

У композитора есть теперь дела поважнее

Слишком талантлив: Зарубина назвала причину лютой неприязни звезд к SHAMAN

Конкурентов на сцене не терпят

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей