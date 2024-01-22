Стало известно о мерзкой гигиенической привычке Бреда Питта

От звезды исходит зловонный аромат

Один из первых красавцев Голливуда Бред Питт многократно попадал в списки самых сексуальных мужчин в мире. Однако его привлекательность на ковровых дорожках является результатом стараний стилистов. В жизни, уверяют знакомые, знаменитость довольно отталкивающий из-за своих мерзких гигиенических привычек.

Например, в студенческие годы Питт мог заключить со своим другом пари – кто дольше выдержит без душа. Будущая звезда Голливуда всегда одерживал победу. Отказ от регулярного мытья настолько понравился артисту, что он практикует это последние 40 лет, объясняя все желанием защитить кожу и волосы от старения.

Даже Анджелина Джоли в одном из интервью вспоминала, что отправить Питта в душ – настоящая пытка. Дети тоже отмечали, что их отец постоянно воняет. Из-за этого у него появилось прозвище "мужчина с запахом пастушьей собаки".

При этом, если актера все же удавалось заставить искупаться, мыло или гель для душа он не использовал – по его словам, они являются слишком токсичными.

Других знакомых шокирует не только запах, который исходит от Бреда Питта. Некоторые рассказывают, что знаменитость может спокойно поковыряться в носу на публике и распоряжаться козявкой на свое усмотрение.