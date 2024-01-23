Вокалист Markscheider Kunst скончался в Петербурге

Музыкант не успел дожить день до своего 52-летия

51-летний вокалист и гитарист музыкального коллектива Markscheider Kunst Сергей Ефременко скончался в Петербурге, о чем стало известно сегодня, 23 января. Музыканту оставалось дожить всего день до своего 52-летия.

Близкие сообщили, что Сергей ушел из жизни после полудня, скончавшись в реанимационном отделении Покровской больницы. В окружении певца не стали указывать точную причину, отметив, что смерть наступила вследствие развития хронических заболеваний.

Как отмечает "Пятый канал", накануне своей кончины Ефременко давал концерт в Петербурге, приуроченный к его дню рождения. Однако последние дни артист чувствовал себя далеко не лучшим образом, хотя не слишком заострял внимание на своем здоровье. После концерта в Петербурге планировал дать еще пару выступлений в Москве.