Шокированная Орбакайте получила новый удар

Камни сыпятся на певицу со всех сторон

Долгое время известную исполнительницу Кристину Орбакайте никто не трогал. Дочка бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой спокойненько проживала в Соединенных Штатах Америки, а космические гонорары продолжала зарабатывать в России. Однако общественный гнев дошел и до именитой наследницы "Женщины, которая поет".



Певица рассчитывала хорошенько заработать на гастрольном туре по городам России. Однако концерты один за одним отменяют. Так, стало известно об очередном ударе по Орбакайте. На этот раз о своем нежелании видеть певицу заявили жители Читы – там тоже предполагалось провести концерт артистки.



Ранее в прессу просочилась информация о том, что Кристина Орбакайте ошарашена таким отношением к ней со стороны россиян. Певица и ее команда прибывают в недоумении, звезда явно не рассчитывала на подобную волну недовольства, отмечает телеканал "360".



Однако, судя по всему, Кристине придется смириться с неизбежным – люди отнесли ее к категории "неблагонадежных" и не хотят видеть в родных городах. Соответствующий опрос был проведен среди жителей Читы. Выяснилось, что около трети выступают резко против концерта Орбакайте, сходить полюбоваться на звезду готовы всего 13%, а 56% и вовсе не интересуются ее творчеством. Надо полагать, в ближайшее время концерт в этом городе также может быть отменен.

