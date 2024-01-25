У Пугачевой и Галкина* скоро не будет замка в Грязи: закон почти принят

У Пугачевой и Галкина* скоро не будет замка в Грязи: закон почти принят
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Genrietta Peryan/Global Look Press /globallookpress.com
Юмористу придется ответить за свои оскорбления в сторону России имуществом

После побега из России звездная чета упорно пыталась продать свой роскошный замок в подмосковной деревне Грязь. Но неоправданно высокая цена отпугивала покупателей, а на предложения взять недвижимость за куда более низкую сумму Пугачева и Галкин* отвечали отказом. Что ж, теперь они могут потерять свой особняк совершенно бесплатно – и не по собственному желанию.

На днях в первом чтении принят закон, который позволяет отбирать имущество у тех, кто распространяет фейковую информацию о вооруженных силах России. К Алле Пугачевой претензий в этом плане нет. А вот ее пятый супруг не раз отметился высказываниями на тему политики, причем красной нитью в его словах проскальзывала поддержка Украины.

Самое смешное – грязевский особняк по документам принадлежит именно иноагенту Галкину*. И если проект закона пройдет все инстанции и его примут окончательно, то шансы на то, что примадонна и ее муж потеряют дикие деньги, которые потрачены на строительство замка и обстановку в нем, возрастают в разы.

Ранее мы писали, что Максим Галкин* ищет новые площадки для выступления, ведь Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд для него отныне – неподходящее место. В первом он получил крупный штраф и негласное место в стоп-листе организаторов мероприятий, во втором пока просто отменили выступление.

*признан иноагентом в РФ

Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
По теме

Подавленная Лолита сделала заявление о своей карьере

Что будет с концертами, певица не знает и сама

Участников "Би-2" хотят выгнать из Тайланда: всех задержала полиция

У музыкантов серьезные проблемы с документами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей