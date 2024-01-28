Проживающего в Европе Малинина гонят прочь из России

Выступления звезды хотят отменить

Певец Александр Малинин решил устроить гастрольный тур по России. С января и до середины марта он планирует дать концерты в 31 российском городе, однако видеть его публика рада далеко не везде. Например, в Саратове проживающего в Европе артиста решили погнать прочь из страны.

Местный депутат Роман Грибов возмутился предстоящим туром Малинина. Он напомнил, что артист является уроженцем Украины – за последние пару лет он, как и Кристина Орбакайте, не высказывался о происходящем. Более того, однажды артист даже исполнил песню "Червона Калина" – композиция считается гимном бандеровцев.

Политик выразил мнение, что Малинин намеревается приехать в Россию, чтобы заработать денег, а потом уехать обратно жить в Германию.

Скандал дошел до представителей народного артиста России. Директор Татьяна Крюкова не стала давать оценок словам депутата, но отметила, что на данный момент никаких изменений в гастрольном графике певца нет.

"Все идет по плану", – подытожила она.

Ранее на аналогочных основаниях в России начали отменять выступления Кристины Орбакайте. Артистке напомнили, что она четко не обозначила свою позицию, живет в США, но зарабатывает деньги на российской публике. Представители знаменитости, комментируя происходящее, отмечали, что не понимают такой чрезмерной реакции.