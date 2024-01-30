Киркорова вышвырнули с премии "Золотой граммофон"

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Некоторое время назад появилась информация, что певец Филипп Киркоров может быть лишен возможности выступать на премии "Золотой граммофон". Как отмечает информационный ресурс "Радио 1", теперь решение подтвердили в пресс-службе мероприятия.
Таким образом Киркоров поплатился за участие в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой. На фоне череды скандалов всплыла и другая любопытная информация. Оказалось, что Киркоров не так богат, ему частенько приходилось залезать по уши в кредиты ради организации шоу, передает телеканал "360".
К слову, недавно российский дипломат Мария Захарова подчеркнула, что информация о "голой вечеринке" стала достоянием общественности только потому, что в этом были заинтересованы сами организаторы вертепа, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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