Киркорова вышвырнули с премии "Золотой граммофон"

Слухи подтвердились

Некоторое время назад появилась информация, что певец Филипп Киркоров может быть лишен возможности выступать на премии "Золотой граммофон". Как отмечает информационный ресурс "Радио 1", теперь решение подтвердили в пресс-службе мероприятия.

Таким образом Киркоров поплатился за участие в "голой вечеринке" блогера Насти Ивлеевой. На фоне череды скандалов всплыла и другая любопытная информация. Оказалось, что Киркоров не так богат, ему частенько приходилось залезать по уши в кредиты ради организации шоу, передает телеканал "360".

К слову, недавно российский дипломат Мария Захарова подчеркнула, что информация о "голой вечеринке" стала достоянием общественности только потому, что в этом были заинтересованы сами организаторы вертепа, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Фонтанка ✓ Надежный источник
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