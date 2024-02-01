"Это посредственно": концертный директор ответил мечтающей покорить США Лободе

Певица лишилась былой популярности в России, однако замахивается на большее

Светлана Лобода, когда-то пользовавшаяся огромной популярностью в России, ныне редко выходит на сцену и облетает ее стороной. Как и коллега Вера Брежнева, певица довольствуется концертными площадками европейских стран и Соединенных Штатов. Правда, и там на нее ходит русскоязычная аудитория.

Редкие концерты Светлана дает и в странах бывшего Советского Союза. А не так давно она сообщила, что намерена выступать в Новой Зеландии – выступление состоится в Окленде, а затем в австралийском Сиднее и Мельбурне. Хотя, как говорят, билеты продаются вяло.

В букинг-агентствах указывают, что альтернатив у отказавшихся от России звезд нет. Постсоветские страны – единственный доступный заработок.

В РФ Лобода когда-то могла похвастаться серьезным заработком – от 80 до 100 тысяч евро за выступление на корпоративе, в два раза же ценник был меньше за концерт. Светлана была еще более востребованной у российской публики, чем Вера Брежнева, и выступала в среднем на 28 корпоративах в год. При курсе евро в 90 рублей за год заработок Светланы исчислялся только за концертную деятельность в сотнях миллионах рублей.

Конечно, указывает глава букинг-агентства RocketBooking Антон Добрин, ничего подобного сейчас нет в помине. При этом Лобода упорно отказывается снижать стоимость своего гонорара, теряя нажитое состояние. В мечтах у нее до сих пор покорение американской аудитории.

"В итоге конкурировать невозможно. Если в России Лобода или Брежнева делает супершоу, то для Америки это будет посредственно", – заключил Добрин.

До тех пор Светлане наравне с остальными исполнителями приходится довольствоваться только более локальными запросами и колесить по ближайшему зарубежью. В России, между прочим, до сих пор проявляют к ней интерес – на корпоративы ее зовут.

А ранее мы рассказывали, как сложилась карьера Веры Брежневой, которая пытается заманить аудиторию новыми песнями на украинском языке.