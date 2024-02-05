Как рухнул "клан Пугачевой": дело не в бегстве за границу

В "банду" входили десятки артистов

О том, что бывшая примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева была настоящим "серым кардиналом"российского шоу-бизнеса, рассказывали многие. Также известно, что у артистки был определенный круг приближенных лиц, которых часто называли "кланом Пугачевой". "Банда" существовала долгие годы, однако в какой-то момент начала рассыпаться.



Любопытными подробностями о жизни певицы поделился известный российский продюсер Сергей Лавров. Звездный эксперт особо отметил, что "клан" начал рассыпаться далеко задолго до известных событий 2022 года и последующего бегства звезды за границу.



Так, в первую очередь, в "клан Пугачевой" входила ее дочка Кристина Орбакайте. Разумеется, своей кровинушке певица предоставляла особое покровительство. Когда Орбакайте вышла замуж за Владимира Преснякова, он тоже стал частью клана. В ближний круг Пугачевой входили и ее любимые мужчины: Филипп Киркоров, Владимир Кузьмин, Сергей Челобанов, Максим Галкин*.



Лавров рассказал, что членами "банды" также были Игорь Николаев с тогда еще женой Наташей Королевой, Александр Буйнов, Валентин Юдашкин с супругой. Туда же входил Борис Моисеев. Некоторое время благосклонностью звезды пользовался артист Александр Песков, однако он имел неосторожность сделать похабную пародию на Орбакайте, после чего потерял покровительство старшей звезды.



Обрушение "клана" произошло не из-за событий на международной арене, а в связи с развитием технологий. Лавров напомнил, что раньше потеря эфира на телеканалах становилась творческой смертью для артиста. Теперь же звезды сами продвигают себя в социальных сетях и на видеохостингах. На эти площадки воля Пугачевой не распространяется, так что заручаться ее покровительством молодым артистам стало не нужно.



К слову, ранее стало известно, что на телевидении расправились с несколькими звездами из-за Аллы Пугачевой.





*признан иностранным агентом в России.