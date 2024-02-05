"Все, что вам не нравится - это вы": оскандалившаяся Брежнева высказалась в Сети

После обвинений в эскорте певица сделала заявление

Не так давно блогерша Виктория Боня выдала шокирующие детали о Вере Брежневой, которые, увы, не удалось подтвердить: певица якобы в свое время зарабатывала эскортом – и за одну ночь просила 100 тыс. долларов.

Многие тут же вспомнили, как Брежнева увела из семьи Константина Меладзе. Супруга Яна Сумм о многом догадывалась, хотя пыталась списывать кризис на некоторую слабость в отношениях, которую считала временным явлением. Однако позднее узнала, что муж использовал ее как "ширму". И Яна, не выдержав, сама набрала Брежневой, потребовав у нее узнать, что происходит с ее семьей – то есть задала вопрос о связях Константина с певицей. Ответ был далек от искреннего: Вера заявила, что с Костей у нее исключительно отношения наставника и подчиненной.

С тех пор многое изменилось. Константин к 2024 году успел уже развестись с Брежневой, у которой случился громкий поворот в творчестве. Что стало причиной развода с Меладзе – неизвестно. Но теперь блондинка чаще рефлексирует и философствует в социальных сетях. Буквально недавно исполнительница заявила, что жизнь ее прекрасна, а все, что может не устраивать в ней самой – проблема самих критиков.

"Все, что вам нравится во мне – это вы! Все, что вам не нравится во мне, это тоже вы! Каждый видит во мне себя, свои сильные, слабые стороны, страхи и желания", – высказалась Брежнева.

Впрочем, Вера дополнила мысль, добавив, что и все положительное в ее натуре – также отражение слушателей и критиков.

"Я есть любовь, большая и яркая", – высказалась певица.

