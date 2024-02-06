Власти двух городов отказались отменять концерты Орбакайте

В стране по-разному реагируют на ситуацию

На протяжении последнего времени в прессе регулярно появляются новости о том, что концерты из большого тура популярной певицы Кристины Орбакайте отменяются во многих городах России. Однако в некоторых случаях власти отказались идти на такой шаг.



Так, администрация Владивостока решила проигнорировать звучащие в социальных сетях требования отменить концерт дочери экс-примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. Как известно, в последнее время общественность с особым вниманием следит за звездным семейством. Если раньше Орбакайте спокойно жила в США, а зарабатывала в России, то теперь такое положение дел не устраивает активистов.



Однако мэрия Владивостока заявила, что зритель сам может принять решение ходить или не ходить на концерты певицы, которые организуют на частных площадках, передает телеканал "360". Во Владивостоке певица должна выступить 19 марта. Власти подчеркнули, что согласовывают только публичные мероприятия, так что частные запрещать не будут. Также известно, что концерт знаменитости не станут отменять в Санкт-Петербурге.



Таким образом, власти российских городов по-разному реагируют на призывы активистов бойкотировать Орбакайте. Буквально накануне, 5 февраля, концерты были отменены в Красноярске и Иркутске.

