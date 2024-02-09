Сын Фриске проболтался Тодоренко о способностях Шепелева

Как живет звездный наследник

На телеканале "Суббота!" стартовало кулинарное реалити "Дети рулят", в котором дети звезд "рулят" своими родителями на кухне. Ведущие проекта – Регина Тодоренко и шеф-повар Виталий Истомин. В новом выпуске примут участие телеведущий Дмитрий Шепелев и его 10-летний сын Платон. Это станет для них первым совместным опытом участия в ТВ-шоу.

Платон – сын Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске. Мальчик любит играть на гитаре и фортепиано и мечтает стать баскетболистом. По его словам, больше всего он любит проводить свободное время с папой: "Вечером мы с папой гуляем с собаками Пу и Лу. Мне нравится, когда мы с папой болтаем о моих или его способностях", – признался Платон.

В свою очередь, Дмитрий поделился с ведущими, какими качествами, на его взгляд, отец должен наделить сына: "Спокойствием, щедростью, любовью к жизни и, конечно же, умением готовить", – рассказал Дмитрий.

На проекте Шепелевым предстоит приготовить блюдо под названием "Рыба моей мечты": руководить папой будет Платон, объясняя ему рецепт блюда через наушник. Они будут соревноваться с командой актера Михаила Башкатова и его сына Федора. Напомним, что команда, приготовившая лучшее блюдо, получит денежный приз.