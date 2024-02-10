Женщину шокировала неожиданная находка на своем старом селфи

Женщину шокировала неожиданная находка на своем старом селфи
Фото: unsplash.com
Она призналась, что ее трясет во время просмотра фото

Жительница Малайзии рассказала о необычной истории. Во время просмотра своих старых фотографий она обнаружила на них своего будущего супруга. Причем на момент съемки с мужчиной она знакома не была. 

Дженн Чиа рассказала, что снимок был сделан в далеком 2012 году. Через два года она познакомилась со своим супругом, а еще через 11 лет они сыграли свадьбу. На фото изображена девушка в ресторане с бокалом вина, а на заднем плане стоял ее будущий муж.

"Меня до сих пор трясет, когда я смотрю на это", – поделилась она.

Дженн отметила, что тогда они даже не подозревали о существовании друг друг. При этом, по ее словам, если бы они встретились тогда, то вряд ли бы долго пробыли вместе. В те годы девушка активно увлеклась путешествиями, во время которых осознала многие свои ошибки в отношениях и стала лучше как человек.

Источник: The New York Post

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