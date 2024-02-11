Российская актриса дала совет изгнанному из "Белого лотоса" Биковичу

Артисту посоветовали обратить внимание на отечественные проекты

Актриса Анна Снаткина заявила, что ее коллега Милош Бикович должен только радоваться возможности принять участие в отечественных проектах. Комментируя отсутствия сербского артиста в сериале "Белый лотос", звезда заявила, что понятия не имеет, по какой причине продюсеры отказались утверждать Милоша на роль в "Белом лотосе".

"Мне кажется, надо радоваться, если ты принимаешь участие в наших классных проектах, потому что мне кажется, у них тоже очень много проигрышных проектов", – высказалась актриса в интервью для "Пятого канала".

Напомним, продюсеры прекратили сотрудничество с Биковичем после того, как МИД Украины раскритиковал HBO за сотрудничество с артистом, "поддерживающим Россию с начала полномасштабного вторжения".