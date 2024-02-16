Директору "Ленкома" Варшаверу срочно вызвали скорую - СМИ

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Директор "Ленкома" Марк Варшавер почувствовал резкое недомогание – заслуженному работнику культуры вызвали медиков, о чем стало известно сегодня, 16 февраля.
Причиной недомогания, утверждает "112", стало воспаление легких. Дома Варшавер слег из-за недуга, однако отказался от госпитализации. Врачи оказывают Варшаверу помощь на дому.
Представители "Ленкома" еще не давали никаких комментариев.
Ранее мы рассказывали, что скорую помощь срочно вызвали в студию Первого канала Александру Гордону.
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