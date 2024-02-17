За что Галкина* не пустили в Индонезию: дело в паспорте

Юморист пытается во всем винить Россию

После того, как звездная чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина* покинула нашу страну, их материальное благополучие заметно пошатнулось. В целом, беглые звезды не скрывают, что в России удавалось жить на широкую ногу, а за границей интерес к ним заметно ниже.



Дабы обеспечить звездному семейству привычный уровень жизни, Максим Галкин* старается много работать и активно ездит по гастролям. Впрочем, далеко не везде ему рады. Например, недавно комику отказали во въезде в Индонезию. Причину такого решения разъяснила российский посол в этой стране Людмила Воробьева.



Дипломат считает, что юмористу могли дать от ворот поворот из-за его израильского гражданства. Как известно, Максим записался в патриоты Святой земли и поддерживает страну в конфликте с палестинским народом. Индонезия выступает с противоположных позиций, это и могло стать причиной отказа во въезде.



Воробьева также предположила, что у шоумена могли быть проблемы с визой – это обычная история при попытке попасть в другую страну. Стоит отметить, что Галкина* не рады видеть во многих государствах. Недавно его выступление отменили в Таиланде.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации