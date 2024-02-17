Обидевший патриотов Хазанов отказался избавляться от Пугачевой в театре

Артистов связывают теплые отношения

Некоторое время назад публику ошарашила новость о том, что в нашу страну неожиданно решил наведаться популярный сатирик Геннадий Хазанов. Этот артист после известных событий зимы 2022 года по-тихому покинул Россию и обосновался за границей. Однако он решил вернуться в нашу страну, чтобы подзаработать на концертах. Во время своего выступления артист высказался о другой беглянке –Алле Пугачевой.



Стоит отметить, что многих приезд сатирика озадачил. Несмотря на то, что никакой прямой критики действий Кремля с его стороны не было, он успел сильно обидеть патриотов. Размышляя о происходящем, Хазанов отметил, что патриотизм можно сравнить с рабством. Многие усмотрели в этом заявлении оскорбительные и издевательские нотки.



Однако это не помешало Хазанову вернуться в Россию. Во время своего выступления он вспомнил о давней подруге Алле Пугачевой. Хазанов подчеркнул, что не собирается избавляться от ее портрета, который висит в Театре эстрады (сатирик является художественным руководителем этого культурного учреждения).



Геннадий отметил, что "не видит никаких оснований" для подобного шага. Кроме того, артист постарался убедить публику, что не относится к категории предателей-беглецов, хотя и любит проводить время за границей.

