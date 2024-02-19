Стилист объяснил тайный смысл разительных перемен во внешности Киркорова

Стилист объяснил тайный смысл разительных перемен во внешности Киркорова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Удивлению зрителей не было предела, когда в эфире новой "Маски" на НТВ снова появился Филипп Киркоров. И не просто появился, но и потряс новой внешностью!

"Я даю людям возможность обсудить мои песни, одежду, прическу, видимо, поэтому столько десятилетий и остаюсь на плаву", – говорит король российской эстрады. Действительно, он меняется столь стремительно, что диву даешься. Только что с белой окладистой бородой и седыми волосами был похож на доброго доктора Айболита, как вдруг появился брюнетом, с усиками и в очках.

"Полтора месяца Филипп был в опале, без концертов, без эфиров, – рассказал "Утро.ру" звездный стилист Омар Байрамов. – И сейчас он всем своим видом показывает, что изменился, стал другим, новым и многое переосмыслил".

Фото: Феликс Грозданов / Утро.ру

"Мы привыкли к Киркорову в перьях и стразах, поэтому его появление в строгом костюме для многих стало шоком, – продолжает объяснять тайный смысл перемен короля российской эстрады отдыхающий в отеле Cedar Grass Териберка Омар. – Но Киркоров хотел, чтобы мы увидели нового его – и внешне, и внутренне. События последних дней показали нам его с новой стороны. Уверен, он еще нас всех удивит!"

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
По теме

В Польше заявили о смертельном ударе от Украины: "Безумие"

Европейцы открещиваются от украинцев

"Показательная порка": известный ведущий о судьбе отмененных Киркорова и Лолиты

Легендарный телеведущий и мастер Высшей школы "Останкино" Артур Цветков (vj Арчи) в эти дни отдыхает в любимом звездами отеле Заполярья - Cedar Grass Териберка. Там с ним и встретился корреспондент "Утро.ру".

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей