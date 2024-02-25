Shot: у Бари Алибасова случился инсульт

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Музыкального продюсера Бари Алибасов в срочном порядке увезли в больницу – по предварительной информации, причиной инцидента стал инсульт.
Сын Алибасова Бари-младший подтвердил в беседе с журналистами информацию о госпитализации отца. В настоящее время продюсер находится в больнице.
Медики уже сделали КТ и провели необходимые анализы. Наследник продюсера находится в Калининграде, 38-летний предприниматель намерен срочно вылететь в Москву к отцу.
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