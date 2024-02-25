Shot: у Бари Алибасова случился инсульт

Shot: у Бари Алибасова случился инсульт
Бари Алибасов. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсера экстренно госпитализировали

Музыкального продюсера Бари Алибасов в срочном порядке увезли в больницу – по предварительной информации, причиной инцидента стал инсульт.

Сын Алибасова Бари-младший подтвердил в беседе с журналистами информацию о госпитализации отца. В настоящее время продюсер находится в больнице.

Медики уже сделали КТ и провели необходимые анализы. Наследник продюсера находится в Калининграде, 38-летний предприниматель намерен срочно вылететь в Москву к отцу.

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
По теме

Замену не найдут: что Россия уничтожила в зоне СВО

ВС РФ продолжают громить позиции противника

Зеленский сделал заявление об ударах ВСУ по России

Президент Украины заверил, что театр военных действий сохранится в пределах Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей