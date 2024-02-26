Филипп Киркоров выступил на "Золотом граммофоне" в Санкт-Петербурге

Оскандалившийся Филипп Киркоров внезапно появился на "Золотом граммофоне"
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнитель спел песню на церемонии

"Отмененный", после всем известного скандального события Филипп Киркоров, кажется, все же получил прощение россиян и коллег. Оскандалившийся в конце прошлого года поп-король был вырезан из всех эфиров и остался без концертов по стране. Однако на днях исполнитель все же появился на сцене, да не где-нибудь, а на "Золотом граммофоне" в Санкт-Петербурге. К слову, несколько месяцев назад его убрали даже с афиш этого мероприятия. 

Сообщается, что постройневший и сменивший имидж Киркоров сначала был замечен на красной ковровой дорожке. Затем перед зрителями он исполнил песню "Я вновь хочу увидеть Ленинград", которую народный артист связывает с началом своей музыкальной карьеры. 

"Болгария подарила мне жизнь, Россия дала творческую жизнь",  —  заявил со сцены король российской эстрады.

Впрочем, после этого, сцену исполнитель не покинул, а остался вести церемонию вместе с Николаем Басковым и Еленой Север. 

Получивший прощение россиян Киркоров предстал перед ними в новом образе. Судя по всему, так артист показал всем, что старого Филиппа, совершавшего ошибки, больше нет. Теперь перед ними не коротко стриженный блондин, а брюнет. Кроме того, стразы и перья Филипп Бедросович тоже отложил до лучших времен, на церемонии он появился в строгом черном костюме. 

Фото: Соцсети

Ранее сообщалось, что еще один канал решил вернуть Киркорова. 

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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