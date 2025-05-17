Невеста молодого Шварцнеггера захотела рассторгнуть помолвку

Девушка оказалась на грани из-за поведения возлюбленного

Актер Патрик Шварцнеггер, который стал настоящей звездой после выхода нового сезона "Белого лотоса", столкнулся с проблемами со своей невестой моделью Эбби Чемпион. Девушка, которая долго ждала предложения руки и сердца, теперь на грани от расторжения помолвки из-за медлительности своего партнера.

"Они помолвлены уже полтора года, но у них до сих пор нет четких планов, как воплотить в жизнь свадьбу своей мечты. Ему нравится внимание, которое он получает от поклонниц, немного больше, чем нравится Эбби", – сообщил инсайдер.

Инсайдеры сообщили, что пара обсуждала свадьбу где-нибудь летом, но это кажется все менее вероятным по мере приближения даты, и теперь она заявила ему, что готова бросить его, если он не согласится на ее план.

При этом родители Патрика, Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер, в восторге от невесты сына. Поэтому сейчас они переживают, что модель может бросить его из-за нежелания играть свадьбу на фоне возросшей популярности.