Брэдли Купер готовится стать отцом во второй раз

Бывший жених Ирины Шейк хочет ребенка со своей новой возлюбленной

Голливудский актер Брэдли Купер всерьез намерен создать семью с моделью Джиджи Хадид. Пара уже обсуждает потенциальную свадьбу и рождение совместного ребенка, сообщают источники.

Знакомые Купера утверждают, что актер наконец готов остепениться. Особенно рядом со своей возлюбленной, к которой у него большие чувства.

"Они оба настроены на рождение ребенка. Они не торопятся — Джиджи предпочла бы сначала связать себя узами брака, но создание семьи определенно является для нее большим приоритетом", – поделились источники.

Как известно, и у актера, и у модели есть дети от предыдущих отношений. Дочь Купера от Ирины Шейк уже достаточно взрослая, ей исполнилось восемь лет, и знаменитость хотел бы подарить ей брата или сестру. К тому же артист невероятно любит детей и считает, что это самое большое благо, которое он познал в своей жизни.

При этом пока возлюбленные не намерены спешить с рождением наследников, считая, что всему свое время. Хотя близкие к паре люди полагают, что они начнут пытаться в обозримой перспективе.