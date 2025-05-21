Авто Харламова залили кефиром из-за парковки

Борец со справедливостью решил наказать известного артиста

В столице неизвестный залил суперджип Гарика Харламова кефиром. Все произошло из-за того, что артист припарковал свой автомобиль на разметке для спецтранспорта.

По словам местных жителей, в этом районе давно живет человек, который использует различные способы для наказания водителей, не соблюдающих правила парковки. Для отмщения он всегда использует кисломолочный напиток, который разливает на лобовое стекло. Жильцы говорят, что у него "нулевая терпимость" к нарушителям.

Сам комик пока никак не отреагировал на инцидент. Известно, что его автомобиль стоит около 16 млн рублей.



