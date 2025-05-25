Билан спровоцировал слух о наличии внебрачных детей

Артист намекнул на непростую ситуацию в личной жизни

Дмитрий Билан является заядлым холостяком, о его личной жизни почти ничего неизвестно. Тем не менее, в этом году ему исполнится 43 года – отличный возраст для того, чтобы завести семью и детей, ведь в профессиональном плане он уже состоялся. Однако, как признался артист в недавнем интервью, с этим вопросом не все так просто.

В ответ журналистам, которые поинтересовались, когда у Билана наконец появятся дети, он признался, что делал шаги в этом направлении.

"У меня был опыт, который пока меня тормозит. Это не на ход ноги тема, о которой можно говорить здесь впопыхах. Но я об этом всегда думал. Для меня это очень важная, тонкая и трепетная тема", – сказал певец.

Подобное заявление спровоцировало слухи, что у Дмитрия уже есть внебрачные дети, с которыми он, возможно, не может видеться в силу определенных обстоятельств. Некоторые допустили, что знаменитость также мог пережить потерю ребенка вместе с возлюбленной, о чем говорить на публику не хочет.

