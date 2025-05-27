Психолог объяснила причину личных проблем сына Сябитовой

Эксперт указала на непростые взаимоотношения в семье

Недавное появление сына Розы Сябитовой спровоцировало волну ненависти в адрес молодого человека. Особенно публике не понравились его рассуждения о жизни холостяка и неспособность нормально сформировать свои мысли. Психолог Надежда Резенова объяснила, в чем главная проблема 35-летнего Дениса.

По словам специалиста, парень до сих пор не прошел сепарацию от матери. Этот процесс является очень важным в жизни каждого человека, поскольку в противном случае он будет продолжать вести себя как ребенок.

"Денис в интервью говорит, что "потерял инструкцию от жизни", так ее никому и не дают. Это приходит с опытом. А здесь мы видим, как паренек выбирает идти по проторенному и стабильному пути. Но когда не будет мамы, как он будет жить? Здесь налицо инфантильный мужчина", – отметила она.

Резенова допускает, что такие проблемы у сына свахи появились, поскольку он воспитывался без отца. Только мужчина мог дать ему пример мужского поведения, а от матери его получить нельзя.