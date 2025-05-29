Клявер рассказал о нехватке общения с отцом

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Денис Клявер, сын известного актера Ильи Олейникова, признался, что у него были отличные отношения с отцом. Единственная проблема – им не хватило совместного общения из-за загруженных графиков.
Артист вспомнил, что отец был очень увлечен своей работой, он много гастролировал и находил в этом для себя большую радость и возможность реализации. Иногда Денис ездил вместе с родителем, но пик популярности Олейникова пришелся на период, когда его сыну было уже 20 лет. Тогда же он встретил Стаса Костюшкина.
В итоге Клявер увлекся своей творческой деятельностью, которая быстро пошла в гору.
"У меня тоже были юношеские амбиции, и в этом круговороте мне не хватало общения с ним", – поделился певец.
По его словам, он никогда не пользовался популярностью отца ради своей карьеры и намеренно изменил фамилию, чтобы избежать ассоциаций. Это помогло не на долго, поскольку со временем об их родстве узнала вся страна.
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