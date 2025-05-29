Клявер рассказал о нехватке общения с отцом

Клявер рассказал о нехватке общения с отцом
Фото: АГН "Москва"
Артистическая карьера не позволила мужчинам провести много времени вместе

Денис Клявер, сын известного актера Ильи Олейникова, признался, что у него были отличные отношения с отцом. Единственная проблема – им не хватило совместного общения из-за загруженных графиков.

Артист вспомнил, что отец был очень увлечен своей работой, он много гастролировал и находил в этом для себя большую радость и возможность реализации. Иногда Денис ездил вместе с родителем, но пик популярности Олейникова пришелся на период, когда его сыну было уже 20 лет. Тогда же он встретил Стаса Костюшкина.

В итоге Клявер увлекся своей творческой деятельностью, которая быстро пошла в гору. 

"У меня тоже были юношеские амбиции, и в этом круговороте мне не хватало общения с ним", – поделился певец.

По его словам, он никогда не пользовался популярностью отца ради своей карьеры и намеренно изменил фамилию, чтобы избежать ассоциаций. Это помогло не на долго, поскольку со временем об их родстве узнала вся страна.

Источник: Страсти

Слова Путина о западном бизнесе вызвали переполох во Франции

Простые европейцы в ужасе от происходящего

Белый дом сделал резкий выпад в сторону Путина

Американцы отметили, что терпение главы США на исходе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей