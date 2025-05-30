Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери

Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери
Фото: соцсети
Артист помогал жене во время родов

Блогер Давид Манукян впервые стал отцом. Дочку ему родила певица Мари Краймбрери. Знаменитость признался, что присутствовал на родах и ему не было страшно, но волнение иногда накатывало, поскольку он видел, насколько тяжело было его супруге. Артист старался держать себя в руках, поскольку понимал, что и от его настроя тоже многое зависит.

"Были моменты, когда ты переживаешь, видишь, что твоему любимому человеку тяжело, но, конечно, надо собраться. Если ты начнешь паниковать, твоя женщина сразу это почувствует", – рассказал он.

При этом Дава отметил, что до сих пор не знает, хорошо ли он справился на партнерских родах – по его словам, это нужно спрашивать у Мари.

Долгое время Манукян и Краймбрери скрывали свои отношения от поклонников, хотя многие догадывались о романе. Лишь в текущем году они подтвердили слухи, сразу сделав признание не только о свадьбе, но и ожидании малыша. В одном из интервью артист признавался, что мечтает стать отцом двух дочерей и даже выбрал им имена.

Источник: Утро-ТНТ

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