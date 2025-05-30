Дава рассказал подробности рождения дочери от Краймбрери

Артист помогал жене во время родов

Блогер Давид Манукян впервые стал отцом. Дочку ему родила певица Мари Краймбрери. Знаменитость признался, что присутствовал на родах и ему не было страшно, но волнение иногда накатывало, поскольку он видел, насколько тяжело было его супруге. Артист старался держать себя в руках, поскольку понимал, что и от его настроя тоже многое зависит.

"Были моменты, когда ты переживаешь, видишь, что твоему любимому человеку тяжело, но, конечно, надо собраться. Если ты начнешь паниковать, твоя женщина сразу это почувствует", – рассказал он.

При этом Дава отметил, что до сих пор не знает, хорошо ли он справился на партнерских родах – по его словам, это нужно спрашивать у Мари.

Долгое время Манукян и Краймбрери скрывали свои отношения от поклонников, хотя многие догадывались о романе. Лишь в текущем году они подтвердили слухи, сразу сделав признание не только о свадьбе, но и ожидании малыша. В одном из интервью артист признавался, что мечтает стать отцом двух дочерей и даже выбрал им имена.