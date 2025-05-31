"Буду любить вечно": Гурцкая рассказала о жизни после кончины мужа

Знаменитость так и не могла до конца справиться с пережитой болью

Певица Диана Гурцкая спустя два года после кончины Петра Кучеренко признается – она не перестала любить своего мужа. Единственное, о чем она жалеет, что в свое время не задумалась над рождением второго ребенка. По словам артистки, она безумно любит детей и хотела бы, чтобы у нее с супругом было больше наследников.

После трагического инцидента в самолете артистка на полгода взяла отпуск от любой деятельности, стараясь прийти в себя. Тем не менее, до сих пор мысли о муже вызывают в ней сильные эмоции.

"Он всегда будет в моем сердце. Я его буду любить вечно и бесконечно. Это мое сердце, это моя любовь, это моя жизнь", – говорит Диана.

Гурцкая говорит, что сейчас главной опорой для нее является семья: брат, сын и свекровь. Она не знает, чтобы делала без их любви и заботы. Однако боль от потери любимого человека останется с ней до конца жизни, и справиться с ней вряд ли получится, подытожила артистка.