Хирург раскрыл манипуляции Панайотова с внешностью

Специалист уверяет, что артист прибег сразу к нескольким операциям по улучшению внешности

Певец Александр Панайотов неоднократно признавался в интервью, что одержим собственной внешностью. Всю жизнь он склонен к полноте, поэтому старается жестко ограничивать себя в еде. Пластический хирург Сергей Свиридов утверждает, что также знаменитость не стесняется прибегать к улучшению внешнего вида с помощью медицинских манипуляций.

По словам специалиста, дважды в год Панайотов делает косметологическую подтяжку лица. Не исключено, что ему потребовалась и липосакция подбородка, овала лица и шеи.

"У Александра была достаточно выраженная жировая ловушка в юности. Даже при существенном похудении, такой двойной подбородок, как правило, полностью не может уйти", – отметил врач.

Дополнительно Александр сделал пересадку волос, что пошло ему на пользу. В целом эксперт отметил, что для своих 40 лет артист выглядит отлично, сумев грамотно подобрать себе процедуры и оставшись узнаваемым для публики.