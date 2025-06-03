Яна Кошкина объявила о разводе с мужем

Союз с сыном бизнесмена просуществовал два года

Популярная актриса Яна Кошкина сообщила в соцсетях, что развелась со своим супругом Анатолием Черкасовым. Причин расторжения брака она называть не стала, лишь отметив, что измен и домашнего насилия не было, после разрыва каждый остался при своем имуществе.

Известно, что молодой человек был младше Кошкиной на семь лет. Он занимался бизнесом и имел обеспеченных родителей. Для него этот брак стал вторым, а для 35-летней артистки – первым. Их союз просуществовал около двух лет.

"В целом, мирно и осознанно разошлись. Начинается новый этап в жизни, и я знаю, что это решение абсолютно верное", – написала Яна.

Поклонники постарались поддержать артистку на фоне развода, написав ей множество приятных комментариев. Некоторые напомнили, что в одном интервью Кошкина жаловалась на свой непростой характер, отмечая, что вытерпеть ее долго сможет не каждый мужчина. Другие, впрочем, предположили, что причина разрыва могла заключаться и в Черкасове, который до брака имел репутацию ловеласа.

Когда именно между супругами произошел разлад, не сообщается. Еще в конце прошлого года они отмечали небольшую годовщину во время совместного отдыха на Мальдивах.