"Мужиков в дом приводила": Кравец сдала дочь в детдом

Женщина обвинила ребенка в ужасном поведении

Светская дива Алена Кравец после нескольких лет воспитания приемной девочки Даниэлы приняла решение отдать ребенка обратно в детдом. По ее словам, подросток вела себя непозволительно, что вынудило их с мужем отказаться от нее.

Сама девочка призналась, что долго не знала об отсутствии родства с Кравец – правда вскрылась, когда она нашла случайную переписку матери с бабушкой. Оказалось, что Алена взяла девочку, когда ей было 2-3 месяца от роду, родная мать отказалась от нее из-за проблем со здоровьем.

После этого шоу-вумен занялась лечением Даниэлы, у которой были сложности с ногами, кисты в головном мозге и много других сопутствующих болезней. Позже, к восьми годам, Кравец начала вводить ребенка в светское общество, но та, говорит дива, всегда тянулась к маргиналам.

"На людях она еще держалась, а дома – это бутылка пива, селедка. Водки еще не хватает! Это нормально в 13 лет? Она мужиков к нам в дом приводила, воровала все. Хорошо, что мы остались живы, она могла мужа в чем угодно обвинить", – заявила певица.

Даниэла, в свою очередь, говорит, что в доме была крайне нездоровая атмосфера. Приемная мать ее избивала, кричала матом за плохие оценки в школе или сладости, которые в семье были под запретом. В итоге в 15 лет их пути с Кравец разошлись.