Борисова высказалась о поведении Дубцовой на шоу "Сокровища императора"

Борисова высказалась о поведении Дубцовой на шоу "Сокровища императора"
Фото: соцсети
После инцидента у знаменитости случилась истерика

Ведущая Дана Борисова прокомментировала перепалку, которая произошла между ней и певицей Ириной Дубцовой. По ее мнению, в этой ситуации знаменитость проявила себя не с лучшей стороны. 

Напомним, инцидент случился, когда Борисова возмутилась постоянными рассказами Дубцовой о роскошной жизни. После этого исполнительница назвала ее наркоманкой и напомнила обо всех скандальных историях с участием знаменитости. В итоге многие встали на сторону Даны, посчитав поведение Ирины слишком скандальным и вызывающим.

Ведущая заявила, что многие сказанные артисткой слова стали для нее ударом ниже пояса. 

"Когда наркоманкой назвали я не могла остановиться, у меня была такая истерика. Я отбежала плакала, ребята из-за кадра стали подходить меня обнимать", – поделилась Борисова.

Она рассказала, что слезы не проходили у нее в течение 20 минут. Другие участники проекта старались ее в этот момент поддержать, в том числе и Нюша. Теперь, считает Дана, у многих россиян отношение к Дубцовой изменится, поскольку она показала себя как антигерой.

Источник: соцсети

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