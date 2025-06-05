Борисова высказалась о поведении Дубцовой на шоу "Сокровища императора"

После инцидента у знаменитости случилась истерика

Ведущая Дана Борисова прокомментировала перепалку, которая произошла между ней и певицей Ириной Дубцовой. По ее мнению, в этой ситуации знаменитость проявила себя не с лучшей стороны.

Напомним, инцидент случился, когда Борисова возмутилась постоянными рассказами Дубцовой о роскошной жизни. После этого исполнительница назвала ее наркоманкой и напомнила обо всех скандальных историях с участием знаменитости. В итоге многие встали на сторону Даны, посчитав поведение Ирины слишком скандальным и вызывающим.

Ведущая заявила, что многие сказанные артисткой слова стали для нее ударом ниже пояса.

"Когда наркоманкой назвали я не могла остановиться, у меня была такая истерика. Я отбежала плакала, ребята из-за кадра стали подходить меня обнимать", – поделилась Борисова.

Она рассказала, что слезы не проходили у нее в течение 20 минут. Другие участники проекта старались ее в этот момент поддержать, в том числе и Нюша. Теперь, считает Дана, у многих россиян отношение к Дубцовой изменится, поскольку она показала себя как антигерой.