Майли Сайрус высказалась об отношениях отца с Элизабет Херли

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Американская певица Майли Сайрус рассказала, что думает об отношениях своего 63-летнего отца с 59-летней Элизабет Херли. По ее словам, в этой ситуации она старается вести себя как взрослая.
Некоторое время назад знаменитость помирилась с родителем после долгого отказа от общения. Размолвка произошла после развода с ее матерью – артистка признавалась, не смогла простить Билли Рэя за это. Сейчас она старается с пониманием относится к отцу и его личной жизни.
"Сначала это тяжело, потому что маленький ребенок внутри тебя реагирует раньше, чем взрослый внутри тебя может сказать: "Да, это твой папа, но это просто еще один человек, который заслуживает того, чтобы быть в своем блаженстве и быть счастливым"", – призналась Сайрус.
По словам источников, Билли Рэй познакомился с Элизабет Херли на съемках в 2022 году. После третьего развода в прошлом году между ними завязалось тесное общение, которое переросло в романтические отношения.
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