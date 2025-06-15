Известная актриса показала голую грудь

Знаменитость удивила поклонников неожиданным снимком

Американская актриса, певица и жена известного голливудского актера Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус поделилась в своих соцсетях неожиданным снимком, на котором предстала без верхней одежды. Артистка продемонстрировала голую грудь, которую прикрыла длинными волосами.

Знаменитость решила опубликовать на собственной странице несколько архивных фото, которые публика раньше не видела. Публикация, на которой она позирует топлес, была снята в период 2015-2017 годов. На снимке Сьюки хвастается стройной фигурой, красивой укладкой и вечерним макияжем.

Также 33-летняя знаменитость похвасталась кадром из ванной, где она запечатлела себя без одежды. Певица показала стройные бедра, выгнувшись на камеру и прикрыв грудь рукой.

Известно, что несколько месяцев назад Уотерхаус родила Роберту Паттинсону ребенка. По слухам, после этого они тайно сыграли свадьбу в начале 2025 года на Карибах.