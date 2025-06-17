Охаявший Россию Потап попал в больницу из-за укола для похудения

Охаявший Россию Потап попал в больницу из-за укола для похудения
Фото: соцсети
Артист хотел избавиться от 20 лишних килограммов

Украинский артист Потап, который после 2022 года начал нелестно высказываться о России и угодивший в несколько скандалов на Украине, по слухам, оказался в больнице. Артиста госпитализировали в клинику после попытки похудеть на модном препарате.

Некоторое время назад знаменитость говорил, что ему удалось избавиться от 20 лишних килограммов веса. На лечении в Европе он находится уже несколько дней, не рассказывая поклонникам причину госпитализации. Потап утверждает, что попал в больницу, поскольку мечтал немного отдохнуть, и теперь он постоянно находится под капельницами.

"Благодарность врачам – я жив!" – заявляет артист.

Известно, что Потап давно ведет борьбу с лишним весом вместе со своей супругой Анастасией Каменской. Перед свадьбой они сбросили 50 лишних кило на пару, отказавшись от алкоголя, контролируя свое питания и регулярно занимаясь спортом.

Ранее певец Шура признавался, что тоже использовал известный зарубежный препарат для похудения, но ошибся во время первого укола, введя себе месячную дозу лекарства. В итоге его едва откачали врачи.

Источник: соцсети

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