Известный российский артист Сафонов пропал в Израиле после обстрелов

Уже несколько дней от знаменитости нет новостей

Проживающий в Израиле актер Кирилл Сафонов перестал выходить на связь на фоне иранских обстрелов. Известно, что знаменитость находится в Ашкелоне, который уже несколько дней страдает от регулярных атак.

Журналисты обратили внимание, что последняя публикация в соцсетях Сафонова появилась 11 июня – в ней он сообщал о полной продаже билетов на премьеру своего короткометражного фильма, которая запланирована на 21 июня. С тех пор знаменитость не выставлял публикаций или видео.

Его супруга, Александра Савельева, сейчас находится в России – она пытается возобновить свою музыкальную карьеру в стране, записывая новые песни, снимаясь для рекламы и посещая светские мероприятия. Никакими новостями о супруге она не делилась.

Журналисты отмечают, что Ашкелон находится неподалеку от сектора Газа. Иран регулярно обстреливает город, а железный купол не справляется с обилием запускаемых ракет. Тем не менее, не исключено, что Сафонов может прятаться в бомбоубежище.

Ранее сообщалось, что Кирилл Сафонов получил работу в России. Эта новость возмутила многих россиян.