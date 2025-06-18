Известный российский артист Сафонов пропал в Израиле после обстрелов

Известный российский артист пропал в Израиле после обстрелов
Фото: АГН "Москва"
Уже несколько дней от знаменитости нет новостей

Проживающий в Израиле актер Кирилл Сафонов перестал выходить на связь на фоне иранских обстрелов. Известно, что знаменитость находится в Ашкелоне, который уже несколько дней страдает от регулярных атак. 

Журналисты обратили внимание, что последняя публикация в соцсетях Сафонова появилась 11 июня – в ней он сообщал о полной продаже билетов на премьеру своего короткометражного фильма, которая запланирована на 21 июня. С тех пор знаменитость не выставлял публикаций или видео. 

Его супруга, Александра Савельева, сейчас находится в России – она пытается возобновить свою музыкальную карьеру в стране, записывая новые песни, снимаясь для рекламы и посещая светские мероприятия. Никакими новостями о супруге она не делилась.

Журналисты отмечают, что Ашкелон находится неподалеку от сектора Газа. Иран регулярно обстреливает город, а железный купол не справляется с обилием запускаемых ракет. Тем не менее, не исключено, что Сафонов может прятаться в бомбоубежище. 

Ранее сообщалось, что Кирилл Сафонов получил работу в России. Эта новость возмутила многих россиян.

Источник: NEWS.RU

США вмешались в конфликт Израиля и Ирана

Ситуация может обостриться еще сильней в ближайшее время

"Поедающий тушу": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

Организаторы не на шутку встревожены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей