Пластический хирург раскрыл операции на лице Николая Баскова

Специалист обратил внимание на одну зону, которую, вероятно, оперировали

За последние несколько лет внешность Николая Баскова существенно изменилась. Артист постройнел и посвежел, что натолкнуло публику на мысли о проведенном хирургическом вмешательстве. Пластический хирург Максим Усунгван рассказал, какие манипуляции мог провести с собой певец.

В первую очередь специалист отметил, что кардинальных изменений во внешности Баскова не наблюдается. Однако не исключено, что знаменитость делал подтяжку нижних век, поскольку кожа в этой области выглядит более подтянутой.

Также у врача нет сомнений, что Николай – частый гость в кабинете косметолога. Он заметил следы от инъекций ботокса и филлеров на лице артиста.

"На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка", – допустил хирург.

Эксперт полагает, что изменения во внешности Баскова в последнее время – результат комплексного подхода. Вероятно, он начал заниматься спортом, контролировать питание, а также выполнять точечные процедуры для поддержания молодости.