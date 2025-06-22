Пластический хирург раскрыл операции на лице Николая Баскова

Пластический хирург раскрыл операции на лице Николая Баскова
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Специалист обратил внимание на одну зону, которую, вероятно, оперировали

За последние несколько лет внешность Николая Баскова существенно изменилась. Артист постройнел и посвежел, что натолкнуло публику на мысли о проведенном хирургическом вмешательстве. Пластический хирург Максим Усунгван рассказал, какие манипуляции мог провести с собой певец.

В первую очередь специалист отметил, что кардинальных изменений во внешности Баскова не наблюдается. Однако не исключено, что знаменитость делал подтяжку нижних век, поскольку кожа в этой области выглядит более подтянутой. 

Также у врача нет сомнений, что Николай – частый гость в кабинете косметолога. Он заметил следы от инъекций ботокса и филлеров на лице артиста.

"На ранних фото заметен двойной подбородок, но следов хирургического вмешательства в этой зоне не видно. Возможно, имела место точечная липосакция подбородка", – допустил хирург.

Эксперт полагает, что изменения во внешности Баскова в последнее время – результат комплексного подхода. Вероятно, он начал заниматься спортом, контролировать питание, а также выполнять точечные процедуры для поддержания молодости.

Источник: Страсти
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