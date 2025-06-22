Канье Уэст отправился в элитный рехаб за 170 тысяч долларов в неделю

Артист предпринял попытку восстановить ментальное здоровье

Американский артист Канье Уэст, который в последнее время эпатировал публику одиозными и неоднозначными высказываниями на фоне вероятного обострения психической болезни, принял решение лечь в рехаб. Знаменитость выбрал элитную клинику на Майорке, пребывание в которой обходится ему в 170 тысяч долларов в неделю.

Отправиться на лечение Уэст решил, чтобы спасти свой брак и рассудок, а также попытаться реабилитировать подпорченную репутацию перед своими деловыми партнерами. В клинике он занимается йогой, питается блюдами от шеф-поваров и ходит на дорогостоящие сеансы психотерапии.

"Ему нужно доказать фанатам и корпоративным партнерам, которых он оставил, что он был не в себе, когда изрыгал такую ​​грязь, и поход в реабилитационный центр кажется именно тем, что доктор прописал – буквально", – говорят источники.

Ранее Канье рассказывал, что ему ошибочно поставили диагноз биполярное расстройство – в действительности у него оказался аутизм. Вскоре после этого он начал публиковать шокирующие сообщения в соцсетях, признаваясь в любви к Гитлеру, называя себя нацистом и указывая, что он идентифицирует себя белокожим мужчиной.