Какое наследство оставила после себя Валентина Талызина

Имущество, вероятнее всего, перейдет ее дочери

Актриса Валентина Талызина, которая скончалась в 90 лет из-за рака поджелудочной железы, оставила после себя внушительное наследство. Самым дорогим является квартира в центре Москвы, стоимость которой составляет порядка 50 млн рублей. В ней знаменитость жила с 70-х годов.

Также у Талызиной был в собственности коттедж в подмосковном Кратово. Дом был построен еще до войны, но актриса старалась за ним ухаживать, поскольку очень любила. Некоторое время назад его обновили на программе, сделав современный ремонт. Сейчас стоимость недвижимости оценивается примерно в 12 млн рублей.

Помимо квартиры у дома, артистка оставила после себя интеллектуальное наследство. Это права на фильмы и мультики, которые она озвучивала – в случае показа их по ТВ родственники смогут рассчитывать на отчисления.

Основным наследником Талызиной является ее дочь Ксения Хаирова, а также внучка Анастасия.