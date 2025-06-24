"Осталась красивой": появилось фото покойной Талызиной в гробу

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Во вторник, 24 июня, состоялась церемония прощания с Валентиной Талызиной. Знаменитая артистка и патриотка ушла из жизни в 90 лет на фоне борьбы с раком. Несмотря на то, что в последние дни ее состояние было плохим – знаменитость жаловалась на постоянную тошноту, потерю аппетита – онкология ее не обезобразила. В гробу актриса выглядела безмятежной и красивой, передает корреспондент "Дни.ру".
Прощание с Талызиной провели на сцене Тетра имени Моссовета, где она играла до последних дней, появляясь перед публикой в инвалидной коляске. Перед гробом звезды положили подушку с ее наградами: Ордена Почета, Дружбы и "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
"Поначалу подойти к гробу никто не решался, но ведущий гражданской панихиды пригласил всех словам: "Проходите, смотрите, Валентина Илларионовна осталась красивой даже в своем последнем путешествии"", – сообщают "Дни.ру".
В гробу актриса лежала в белом одеянии, ее голова была покрыта легким шелковым шарфом. Некоторые сравнивали Талызину с ее героиней из "Пиковой дамы" Анной Федотовной, которую она играла до 2023 года.
При этом на похоронах было немного посетителей. Попрощаться с Талызиной пришли Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Валерий Баринов, Елена Валюшкина. Тем не менее, многих сотрудников театра на церемонии не было, поскольку с 1 июня коллектив в отпуске, и приехать смогли немногие.
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