"Плохо отношусь": Смолкин высказался о новом сериале про няню

Артист хочет посмотреть, что сделали их старого проекта современные киноделы

Российский актер Борис Смолкин, сыгравший роль дворецкого в сериале "Моя прекрасная няня", высказался по поводу предстоящего перезапуска проекта. Артист отметил, что намерен посмотреть новую версию сериала с участием юмористки Олеси Иванченко.

Напомним, ранее телеканал "Пятница" анонсировал скорый выход "Няни Оксаны", в котором главная роль досталась звезде "Натальной карты". До этого Иванченко часто сравнивали в Сети с Анастасией Заворотнюк из-за внешнего сходства и южного акцента. По задумке, сценарий будет напоминать "Мою прекрасную няню", однако создатели настаивают, что это не ремейк, а оригинальный проект, несмотря на сходство.

"Я плохо отношусь к ремейкам. Но новый сериал, наверное, посмотрю, чтобы понять, что они там вытворили", – отреагировал Смолкин.

После объявления новости о скором выходе сериала юмористка Иванченко столкнулась с общественной критикой, поскольку она не является профессиональной актрисой. На возмущения знаменитость отметила, что этот проект – возможность попробовать себя в новой области. Также она невероятно уважает Заворотнюк и не претендует на ее место.