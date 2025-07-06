Сколько Кайли Дженнер потратила на пластических хирургов

Раскрыта баснословная сумма

Семейство Кардашьян-Дженнер считается ходячей рекламой пластической хирургии. Буквально каждый член семьи изменил свою внешность до неузнаваемости. Помимо Ким, чьи бедра стали отдельной знаменитостью, много внимания привлекает и вид ее сестры Кайли, чье преображение многие считают эталонным.

В частности восхищение у публики вызывает бюст модели. Недавно она призналась, что вставила себе импланты на 445 кубов, с умеренным профилем и подмышечным введением. Это позволило добиться результата, который в Сети называют "самой идеальной искусственной грудью".

По словам источников, на полное преображение внешности Кайли потратила более 1 млн долларов, или 78,6 млн рублей. Позволить себе такие изменения может далеко не каждая голливудская знаменитость.

Порядка полумиллиона долларов ушло на модификации лица. Это процедуры наносу, губах, щеках, подбородке, коррекция линии подбородка и бесчисленные лазерные процедуры.

"Если прибавить к этому ее грудь, бедра и ягодицы – вместе с пересадкой жира, контурной пластикой и уходом, то получится еще 500 тысяч долларов. Даже ее пресс ненатуральный – она прошла процедуру абдоминопластики, подтяжки кожи и криолиполиза. Ее желудок, вероятно, обошелся дороже, чем ипотека среднего американца. Нет ни единого дюйма ее тела, который не был бы улучшен за огромные деньги", – говорят знакомые.

Для поддержания внешнего вида ей приходится много денег тратить на уходовые процедуры. Сколько Кайли тратит на них в месяц – неизвестно. Но однозначно можно сделать вывод, что забота о своем внешнем виде стала для нее второй работой.